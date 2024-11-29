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Венские сосисочные признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО

AP: венские сосисочные включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

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Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Сосисочные киоски в Вене — столице Австрии — включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет Associated Press (AP).

«Присвоение статуса ЮНЕСКО отдает дань уважения традициям, гостеприимству и многообразию нашего города», — приводит издание заявление мэра Вены Михаэля Людвига.

Он подчеркнул, что новый статус является признанием жителей города, которые «своей теплотой и обаянием делают киоски с сосисками чем-то большим, чем просто местом для перекуса, — местом встречи, где объединяются жизнерадостность и культура».

Издание отмечает, что уличная сосисочная лавка известна тем, что объединяет людей разных классов и слоев общества, а также имеет свой собственный отличительный словарь.

Традиция изготовления сосисок восходит к временам Австро-Венгерской империи — до Первой мировой войны, когда бывшие солдаты открывали передвижные кулинарные лавки, чтобы заработать на жизнь, пишет AP. Самый старый в городе стационарный киоск, Würstelstand Leo, подает сосиски с 1928 года. Киосков стало больше, когда в 1969 году было выдано соответствующее разрешение.

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