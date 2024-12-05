Джонни Деппа хотят вернуть в «Пиратов Карибского моря»

Кинокорпорация Disney работает над продолжением франшизы «Пираты Карибского моря» и не исключает, что к съемкам вернется Джонни Депп. Об этом сообщает Variety.

Источники сообщают, что студия не вела переговоры с Джонни Деппом — исполнителем главной роли пирата Джека Воробья во франшизе. Однако продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер, уточнили инсайдеры, параллельно разрабатывает две версии сценария, одна из которых подразумевает возвращение Деппа.

«Ничего не исключено», — заявил источник.

Новая часть франшизы «Пираты Карибского моря» должна выйти на киноэкраны в 2025 году.

После скандального развода с актрисой Эмбер Херд, обвинявшей его в насилии, Деппу не предлагали роли в крупных проектах. С 2018 года он лишился ролей в фильме «Великий», в шестой части «Пиратов Карибского моря» и во франшизе «Фантастические твари».

В июне 2022 года суд присяжных признал Эмбер Херд виновной по делу о клевете в отношении бывшего мужа и обязал ее выплатить актеру $15 млн в качестве компенсации. Позже юристы сторон договорились сократить сумму до $1 млн. Сам Джонни Депп отметил, что не собирался «разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию».

После этого он снялся во французской костюмной драме «Жанна Дюбарри» и в главной роли в картине собственной режиссуры «Моди» про художника Модильяни.

Ранее стало известно о съемках первого голливудского проекта с Деппом после «отмены» актера.