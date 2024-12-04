Джонни Депп расстался с русской невестой

Слухи о романе 61-летнего Джонни Деппа и 26-летней модели Юлии Власовой из Екатеринбурга, появившиеся после совместных фотографий папарацци в Лондоне летом 2024 года, похоже, развеяны. Так пишет издание kp.ru со ссылкой на информацию в зарубежных СМИ и социальные сети.

Россиянка Власова неоднократно намекала на отношения с актером и даже публиковала их совместные снимки. В ноябре она объявила о помолвке, не раскрывая имени жениха.

Практически одновременно западные СМИ сообщили о новом романе Деппа с испанской моделью Джесс Бордиу, что представители актера опровергли.

После чего уроженка из Екатеринбурга опубликовала в соцсетях список качеств идеального партнера, подчеркнув важность ответственности, поддержки и уважения в отношениях. При этом в настоящее время модель проживает в Москве, обучается оценке бриллиантов и планирует в будущем жить на две страны — Россию и Францию. Ее жизнь до знакомства с Деппом была связана с Чехией и модельным бизнесом. Личность жениха Юлии Власовой пока остается неизвестной.

Тем временем представители голливудской звезды заявили Daily Mail, что у испанской модели «нет связи с Джонни». Он наслаждается холостяцкой жизнью и ни с кем не встречается, добавили они.

Ранее Тим Бертон высказался о новом возможном сотрудничестве с Джонни Деппом.