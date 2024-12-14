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«Циничная ложь»: экс-продюсер «Руки Вверх!» раскритиковал фильм о группе

Экс-продюсер «Руки Вверх!» Маликов назвал лживым новый фильм о группе

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Личный архив Андрея Маликова

Бывший продюсер группы «Руки Вверх!» Андрей Маликов в интервью «Газете.Ru» раскритиковал вышедший в 2024 году байопик коллектива. Ленту «Руки Вверх!» снял режиссер Аскар Узабаев, 6 декабря Роскомнадзор обратился к онлайн-кинотеатрам с требованием ограничить доступ к картине из-за спора о правах на некоторые песни группы.

«Там все перевернуто с ног на голову: даты, времена, события, квартиры, дошираки… Вот, пожалуйста, вам сцена из фильма. Аэропорт, они прилетают почему-то из Екатеринбурга зимой. Только это была не зима и не Екатеринбург. Летели они из Сочи 2 августа 1999 года. Что же с памятью твоей стало, Сергей [Жуков]? Забыл, как все было? Последняя сцена фильма, где на встрече Жуков обвиняет меня в получении от канала «MTV Россия» по $50 тыс. за каждый эфир клипов — это вообще полный бред, абсурд и циничная, наглая ложь. Борис Зосимов, основатель телеканала, недавно это мне подтвердил. <...> Я категорически не согласен с демоническим образом продюсера-бандита в этом фильме. И уверен, что Жуков намеренно изменил фамилию, чтобы я не смог подать иск о защите чести и достоинства в суд на него и кинокомпанию», — заявил Маликов.

Андрей Маликов работал с «Руки Вверх!» в 1996-1999 гг. По словам продюсера, он непосредственно участвовал в создании первых альбомов группы.

Полное интервью с Маликовым читайте здесь.

Ранее Маликов заявил, что группа «Руки Вверх!» ушла от него из-за жадности.

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