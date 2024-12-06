Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к фильму про «Руки вверх!»

Роскомнадзор потребовал у онлайн-кинотеатров ограничить доступ к фильму про «Руки вверх!», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, причиной стал спор о правах на некоторые песни группы. На фонограммы песен «Чужие губы», «Крошка моя», «Песенка», «Ну, где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая» и некоторых других наложены предварительные обеспечительные меры согласно решению Мосгорсуда.

«Мы будем действовать согласно требованиям закона и ограничим доступ к фильму по ссылке в установленные законом сроки и в установленном порядке. Однако с учетом документов, которые есть в нашем распоряжении от правообладателей фильма, мы считаем, что жалобы истца некорректны», — заявил изданию представитель онлайн-сервиса Start.

Истцом выступает ООО «Компания Топ7», чьим единственным владельцем является Юлия Палийчук.

До этого стало известно, что байопик «Руки Вверх!» вышел на Кинопоиске 28 ноября. Фильм рассказывает о становлении солиста группы Сергея Жукова. В нем затронуты воспоминания из детства артиста до наших дней. Певца в юности сыграл его сын Энджел Жуков, в молодости — Влад Прохоров. В картине также появится один из основателей группы — Алексей Потехин. Его молодую версию сыграл Илья Русь.

Ранее появились подробности суда Сергея Жукова за права на песни группы «Руки вверх!».