«Жадность не имеет границ»: продюсер Маликов рассказал о предательстве «Руки Вверх!»

Бывший продюсер группы «Руки Вверх!» Андрей Маликов в интервью «Газете.Ru» заявил, что участники группы прекратили с ним сотрудничество из-за жадности. С «Руки Вверх!» Маликов работал в 1996-1999 гг.

«Это началось в 1998 году. Они уже тогда искали варианты уйти от меня. Мне об этом намекали коллеги по цеху, но я не верил. <...> Им стало мало денег, хотя у них все было в достатке. Жадность не имеет границ. И они договорились с третьей стороной за моей спиной. Хотя все можно было обсудить и решить, поделить, подписать и разойтись как цивилизованные люди. Нет, им нужно было по беспределу, как это делалось в 90-е годы. В результате они смалодушничали и сделали это. Плюс третья сторона. Всегда были наушники, которые дули им в уши. У нас в шоу-бизнесе так всегда было. Это наши подковерные игры и интриги, которые были, есть и будут всегда», — рассказал Маликов.

В интервью он также вспомнил о том, как познакомился с участниками группы — и начал с ними работать:

«Я с ними повстречался на тон-студии «Павиан Рекордс» Валерия Лобанова. Они были молодые, голодные, и нам было легко, потому что мы не знали, выстрелит наш проект или не выстрелит. Но у нас выстрелило, еще как выстелило! Ожидания у меня были очень большие. Я верил в них, я жил этим проектом, я горел и болел этим. Я отдал им всю свою энергию, весь опыт, который у меня до них был в шоу-бизнесе. Они этим воспользовались и в 1999 году сделали то, что они сделали. Подлое, циничное бегство в сговоре и при поддержке третьей стороны и аффилированных лиц и гадкая месть с применением грубой силы. Под удар, конечно, поставили меня и мою семью. И в этот момент все мои ожидания, мечты, вера в них и планы на будущее были уничтожены и выкинуты на помойку».

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