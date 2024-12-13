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Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Раисы Максимовой

Невестка Максимовой Елена: многомиллионное наследство актрисы достанется внуку

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Владимир Песня/РИА Новости

Невестка Раисы Максимовой Елена Шойко заявила kp.ru, что актриса оставила все свое имущество 8-летнему внуку Мите.

Мальчик является внебрачным ребенком младшего сына Максимовой Алексея, которого не стало три года назад из-за рака.

«Поскольку старший сын Раисы Викторовны уже пенсионер, вероятно, ему выделят обязательную долю в ее наследстве. Но основная масса должна достаться моему несовершеннолетнему сыну», — пояснила Шойко.

По информации kp.ru, наследнику Максимовой может достаться трехкомнатная квартира напротив Кремля на Тверской улице и дача в Солнечногорском районе Подмосковья в поселке МХАТа.

Адвокат Павел Маркасов отметил, что родственникам Максимовой предстоит разделить также наследство Алексея — квартиру в районе Арбата площадью 150 кв.м, несколько домов и участков на Рублевке, машины и имущество в Лондоне.

«Пока сложно оценить всю наследственную массу, думаю, речь идет о нескольких миллионах долларов», — поделился он.

Актрисы Раисы Максимовой не стало 11 декабря. Ей было 95 лет.

Ранее сообщалось, что у 85-летней Галины Польских обнаружили неизлечимое заболевание.

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