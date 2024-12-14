В показаниях обвинившей Jay-Z в изнасиловании женщины нашли важные ошибки

Обвинительница рэперов Jay-Z (настоящее имя Шон Кори Картер) и Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) в изнасиловании впервые высказалась о своем деле. Ее цитирует TMZ.

Женщина, остающаяся анонимной, говорит, что на момент предполагаемого изнасилования ей было 13 лет. По ее словам, инцидент произошел на вечеринке после MTV VMA 2000 года. Женщина утверждает, что дома у Пи Дидди ее угостили напитком, от которого она потеряла сознание перед предполагаемым насилием.

В показаниях женщины нашли важные ошибки и несоответствия. Она утверждает, что разговаривала с музыкантом Бенджи Мэдденом на вечеринке, однако его в то время не было в Нью-Йорке. Она также говорила, что отец забрал ее с вечеринки, но мужчина этого не помнит. Кроме того, есть сделанные в ту ночь фотографии, на которых Дидди и Jay-Z развлекаются не дома, а в клубе.

Обвинительница в беседе с NBC настаивает на том, что эти недостатки в истории не означают, что изнасилования не было.

Jay-Z и его адвокат Алекс Спиро заявили, что в ближайшее время подаст ходатайство о прекращении дела по этому иску.

9 декабря Картера обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году вместе с Шоном Комбсом, более известным под псевдонимом Пи Дидди. Рэпер отрицает все обвинения.

Вскоре после этого стало известно, что Бейонсе поддержала Jay-Z после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней. Она появилась вместе с мужем и дочерью Блю Айви на голливудской премьере мультфильма «Муфаса: Король Лев».

Ранее сообщалось, что Бейонсе могла сменить имя после скандала с Jay-Z.