Jay-Z об обвинениях в изнасиловании 13-летней: «Оплакиваю потерю невинности»

Рэпер Шон Картер (он же — Jay-Z) признался, что ему жаль своих детей, которые вынуждены переживать скандал из-за якобы изнасилования им 13-летней девочки в 2000 году. Обращение рэпера опубликовало издание Daily Mail.

«Я оплакиваю очередную потерю невинности. Дети не должны слышать такое в своем юном возрасте. Несправедливо, что им предстоит понять причину необъяснимой человеческой злобы, призванной разрушить семью и сломить человеческий дух», — заявил музыкант.

Jay-Z также сообщил, что перед обвинениями адвокат предполагаемой жертвы Тони Базби связывался с его защитником. Он пытался шантажировать рэпера, условия предложенной сделки Jay-Z раскрывать не стал.

По словам музыканта, действия Базби возымели на него обратный эффект: Jay-Z отказался выплачивать ему какие-либо деньги, а также захотел разоблачить адвоката как мошенника.

«Я понятия не имею, как вы стали таким жалким человеком, мистер Базби, но уверяю вас, я видел таких, как вы, много раз. Я более чем готов иметь дело с такими, как вы», — заявил рэпер.

Картер подчеркнул, что построил свою карьеру с нуля, выбравшись из нищеты, поэтому не играет в «такие игры». Jay-Z уверил, что привык соблюдать «строгие кодексы и правила чести», а также защищать детей, а не эксплуатировать людей ради личной выгоды.

«Эти обвинения [против меня] настолько отвратительны по своей сути, что прошу вас подать уголовный, а не гражданский иск. Тот, кто совершил преступление против несовершеннолетнего, должен сидеть в тюрьме», — отметил рэпер.

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