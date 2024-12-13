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Бейонсе могла сменить имя после скандала с Jay Z

Певица Бейонсе могла отказаться от фамилии Jay Z из-за скандала с мужем

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Mario Anzuoni/Reuters

Поклонники Бейонсе заподозрили, что певица отказалась от фамилии Jay Z (настоящее имя — Шон Кори Картер) после скандала с мужем. Об этом сообщает Daily Mail.

Недавно журнал Forbes включил Бейонсе в список самых влиятельных женщин года. Ее подписали под именем Бейонсе Ноулз вместо Бейонсе Ноулз-Картер. Это дало повод поклонникам утверждать о смене артисткой имени.

Daily Mail утверждает, что до этого Forbes всегда подписывал Бейонсе двойной фамилией. Также издание напоминает, что артистка на протяжении десяти лет гастролировала под фамилией Jay Z, а также называла себя «миссис Картер». Название ее последнего альбома «Cowboy Carter» отсылает к фамилии мужа.

9 декабря Картера обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году вместе с Шоном Комбсом, более известным под псевдонимом Пи Дидди. Рэпер отрицает все обвинения.

Вскоре после этого стало известно, что Бейонсе поддержала Jay-Z после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней. Она появилась вместе с мужем и дочерью Блю Айви на голливудской премьере мультфильма «Муфаса: Король Лев».

Ранее актриса Оливия Уайлд призналась, что ходила с охраной во время съемок «Доктора Хауса».

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