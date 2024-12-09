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Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки вместе с P. Diddy

Mash: рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки вместе с P. Diddy

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Mario Anzuoni/Reuters

Рэпера Шона Картера, более известного как Jay-Z, обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году вместе с Шоном Комбсом, более известного под псевдонимом P. Diddy. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Предположительно, это произошло на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. По данным источника, девочка пришла без билета, и ее поймали секс-скауты Пи Дидди.

Как пишет Mash, на вечеринке девочка подписала соглашение, где пообещала не раскрывать то, что там происходило. По данным источника, девочку сначала напоили, а потом изнасиловали Diddy и Jay-Z на глазах у другой гостьи вечера. Потерпевшей удалось ударить рэперов и сбежать из дома.

Mash утверждает, что первоначально жертва подала анонимный иск только против Шона Комбса, однако потом добавила в ответчики и Шона Картера. Адвокаты артиста отрицают обвинение и уже заявили о том, что потерпевшие предпринимали попытки их шантажировать.

17 сентября стало известно, что Комбса арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми.

P. Diddy грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, в случае, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией. Более ста человек намерены подать иски против рэпера P. Diddy.

Ранее в США начали расследование в тюрьме, где содержится рэпер P. Diddy.

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