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Феминистскую версию «Щелкунчика» представят в Лондоне

Английский национальный балет поставил «Щелкунчика» с суфражистками

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Bettina Strenske/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Лондоне представят феминистскую версию балета Петра Чайковского «Щелкунчик». Об этом сообщает The Telegraph.

По словам авторов, в новой версии постановки Английского национального балета главная героиня Клара сможет сама постоять за себя и будет черпать вдохновение у группы суфражисток.

«Клара отправляется в преобразующее приключение, укрепляющее ее уверенность в себе и помогающее ей осознать внутреннюю силу», — говорится в анонсе постановки.

Действие классического балета происходит в канун Рождества в Нюрнберге 1820-х годов. Мастер волшебных игрушек по имени Дроссельмейер дарит Кларе и другим детям подарки, в том числе куклу — Щелкунчика. В полночь игрушки Дроссельмейера оживают, а Щелкунчик ведет игрушки в бой с армией мышей.

В новой версии мышиному королю будет противостоять сама Клара, а не Щелкунчик. После битвы Щелкунчик превратится в принца, который вместе с Кларой отправится в Страну сладостей. Фея Драже в новой постановке будет изображена как мать Клары и сильный женский образец для подражания, рассказали модернизировавшие балет хореографы Ариэль Смит и Аарон Уоткин.

«Почему Кларе нужен кто-то, чтобы защищать ее? Она молодая женщина, полная свободы воли. Речь идет и об уважении традиций, и о новом, свежем взгляде на них», — рассуждает Уоткин.

Накануне к руководству Большого театра в Москве обратился дрессировщик Эдгард Запашный. Он заявил, что ажиотаж вокруг постановки «Щелкунчик» давно стал сугубо имиджевым и призвал представителей театра отдать часть заработанных средств на нужды бойцам СВО.

Ранее стало известно, что ставка за комплект билетов на «Щелкунчика» в Большом театре достигла 1,255 млн рублей.

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