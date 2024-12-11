Запашный призвал Большой театр отдать деньги за «Щелкунчика» на СВО

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил в беседе с изданием «Абзац», что Большой театр вправе распоряжаться своей ценовой политикой как лицо федерального уровня подчинения.

Таким образом Запашный прокомментировал большие цены на билеты спектакля «Щелкунчик». Он считает, что ажиотаж вокруг постановки давно стал сугубо имиджевым. Дрессировщик также призвал представителей Большого театра отдать часть заработанных средств на нужды бойцам СВО.

«Дело не в полученных деньгах. Например, Большой московский цирк на регулярной основе оказывает помощь нашим бойцам. Так что я призываю абсолютно все культурные учреждения часть заработанных денег отправлять на СВО», — заявил дрессировщик.

4 декабря агентство РИА Новости сообщило, что парные билеты на «Щелкунчик» в Большом театре продали на аукционе за 200 тысяч рублей при стартовой цене в 100 тысяч рублей.

10 декабря максимальная ставка за два билета на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 400 тысяч рублей.

Ранее Волочкова заявила, что спекулянты билетов благороднее Большого театра.