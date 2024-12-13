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«Не трудился»: Басков раскритиковал Дурова за донорство спермы

Певец Басков упрекнул Дурова в безответственности из-за донорской спермы

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Народный артист России Николай Басков раскритиковал создателя Telegram Павла Дурова за донорство спермы. Его цитирует kp.ru.

По мнению Баскова, активное пополнение банков спермы безответственно.

«Нет, это безответственно, мне кажется! В банк сдал и говорит: «Размножайтесь!» В этом смысле парень не трудился», — пошутил он.

Павел Дуров в своем Telegram-канале заявлял, что имеет более 100 биологических детей в 12 странах благодаря донорству спермы и планирует открыть исходный код своей ДНК, чтобы они могли найти друг друга.

Предполагаемая мать по крайней мере троих детей Дурова Ирина Болгар при этом говорила, что они зачаты естественным путем, признаны официально и носят фамилию отца.

Ранее появилось фото Дурова с тремя младшими детьми.

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