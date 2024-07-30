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«Мы были парой»: блогерша Болгар ответила на заявление Павла Дурова о 100 детях

Блогерша Болгар заявила, что Павел Дуров был ее гражданским мужем

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missbolgar/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Предполагаемая мать троих детей создателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар ответила на его заявление о том, что он якобы биологический отец 100 детей. Пост об этом 43-летняя блогерша опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Болгар заявила, что Дуров был ее гражданским мужем — они не заключали брак официально, но вместе жили в Петербурге, где у них родились трое детей. В 2018 году Болгар переехала с детьми в Европу, а Дуров — в ОАЭ.

«На тот момент, согласно законам ОАЭ, куда только что переехал Павел, отсутствовала возможность легализации детей, рожденных вне официального брака, и получения права на проживание на территории ОАЭ. По этой причине мы с детьми не смогли продолжить совместное проживание в одной стране с Павлом», — написала она.

Все трое детей, подчеркнула Болгар, признаны официально и носят фамилию отца. Когда в 2020 году женщина с детьми обосновалась в Швейцарии, продолжила она, их якобы навещали и мать Дурова, и он сам. Сейчас дети интегрированы в жизнь в Швейцарии: обзавелись друзьями, завели хобби и говорят на трех языках.

До этого Павел Дуров в своем Telegram-канале заявил, что имеет более 100 биологических детей благодаря донорству спермы и планирует открыть исходный код своей ДНК, чтобы они могли найти друг друга.

В беседе с «Газетой.Ru» Болгар заявила, что все трое ее детей были зачаты естественным путем.

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