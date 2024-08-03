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Появилось фото Павла Дурова с его тремя детьми

Forbes опубликовал фото Дурова с детьми от Ирины Болгар

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missbolgar/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Проживающая в Швейцарии Ирина Болгар 23 июля обратилась в редакцию Forbes с просьбой исправить в рейтинге миллиардеров количество детей основателя Telegram Павла Дурова с двух до пяти, сообщив, что является матерью троих младших детей миллиардера. Журнал показал фотографию с предполагаемыми наследниками Дурова.

По просьбе редакции Болгар прислала копии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Дуровым отцовства, нотариально заверенные переводы этих документов на французский и английский языки, а также семейную фотографию со дня рождения сына Даниэля, которую отпраздновали в доме женщины в Женеве в январе 2020 года. Forbes в свою очередь получило подтверждение подлинности документов у женевского переводчика, к которому обращалась женщина.

На снимке миллиардер, радостно улыбаясь, держит в руках светловолосого мальчика. Рядом с ним стоит женщина, предположительно, сама Болгар. Справа от нее — еще двое детей, девочка и мальчик постарше.

Болгар утверждает, что познакомилась с Дуровым летом 2012 года, через полгода они начали жить вместе, а в декабре 2013-го у них родился первый ребенок — дочь Лея. В январе 2016 года в Санкт-Петербурге появился на свет сын Даниэль, а в сентябре 2017-го — Давид.

В конце июля Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах. Все потому, что 15 лет назад он стал донором спермы. Бизнесмен признался, что намерен открыть свой ДНК-код, чтобы детям было легче найти друг друга. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» писала, что ждет 100 детей Павла Дурова.

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