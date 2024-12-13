СМИ сообщили о воссоединении Бурунова с молодой возлюбленной

Актер Сергей Бурунов появился на юбилее певца Эмина Агаларова со своей предполагаемой возлюбленной Екатериной Леви, которая младше артиста на 12 лет. Об этом сообщает издание 7дней.ru.

По информации издания, возлюбленные вели себя на мероприятии так, что «было очевидно» — у них снова роман.

В конце ноября Сергей Бурунов сообщал о расставании с девушкой. Он утверждал, что разрыв спровоцировал его сесть на диету, актер сбросил 14 кг после расставания.

С августа СМИ утверждали, что «российский голос Леонардо ДиКаприо» встречается с бизнесвумен Екатериной Леви. Впервые их заметили вместе на свадьбе Гарика Харламова с Екатериной Ковальчук.

Тогда издание Super.ru сообщало, что Бурунов и Леви поцеловались на мероприятии после того, как станцевали медленный танец под песню Сосо Павлиашвили «Небо на ладони». У женщины также заметили кольцо на безымянном пальце.

Сергей Бурунов не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной и другими. Сам Бурунов никак не комментирует свою личную жизнь.

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