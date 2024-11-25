Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бурунов сообщил о расставании с девушкой

Актер Сергей Бурунов признался, что сильно похудел после расставания с девушкой

close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Сергей Бурунов признался, что сбросил 14 кг после расставания с девушкой. Об этом он сообщил в эфире шоу «Ты не поверишь!».

«Тяжело все это. Душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь», — сообщил артист.

По словам «российского голоса Леонардо Ди Каприо», разрыв с возлюбленной спровоцировал его сесть на диету. Актер не стал раскрывать имя бывшей девушки. Однако в августе СМИ писали, что у Бурунова был роман с бизнесвумен Екатериной Леви, которая младше него на 12 лет.

Издание Super.ru заметило пару вместе на свадьбе Гарика Харламова с Екатериной Ковальчук. Тогда сообщалось, что Бурунов и Леви поцеловались после того, как станцевали медленный танец под песню Сосо Павлиашвили «Небо на ладони». Кроме того, у женщины заметили кольцо на безымянном пальце.

Сергей Бурунов не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной и другими. Сам Бурунов никак не комментирует свою личную жизнь.

Ранее стало известно, что певец Иракли завел роман с дизайнером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами