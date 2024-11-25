Бурунов сообщил о расставании с девушкой

Актер Сергей Бурунов признался, что сбросил 14 кг после расставания с девушкой. Об этом он сообщил в эфире шоу «Ты не поверишь!».

«Тяжело все это. Душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь», — сообщил артист.

По словам «российского голоса Леонардо Ди Каприо», разрыв с возлюбленной спровоцировал его сесть на диету. Актер не стал раскрывать имя бывшей девушки. Однако в августе СМИ писали, что у Бурунова был роман с бизнесвумен Екатериной Леви, которая младше него на 12 лет.

Издание Super.ru заметило пару вместе на свадьбе Гарика Харламова с Екатериной Ковальчук. Тогда сообщалось, что Бурунов и Леви поцеловались после того, как станцевали медленный танец под песню Сосо Павлиашвили «Небо на ладони». Кроме того, у женщины заметили кольцо на безымянном пальце.

Сергей Бурунов не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной и другими. Сам Бурунов никак не комментирует свою личную жизнь.

Ранее стало известно, что певец Иракли завел роман с дизайнером.