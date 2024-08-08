Сергей Бурунов спровоцировал слухи о помолвке

Возлюбленная актера Сергея Бурунова, бизнесвумен Екатерина Леви пришла с кольцом на безымянном пальце на свадьбу к Гарику Харламову, тем самым спровоцировав слухи о помолвке. Об этом сообщает Super. ru.

По информации издания, на женщине заметили кольцо с большим камнем, которого не было еще два месяца назад. Также на мероприятии пара впервые не стала скрывать свой роман на публике: Бурунов и Леви поцеловались после того, как станцевали медленный танец под песню Сосо Павлиашвили «Небо на ладони».

Предположения о том, что Бурунов встречается с Леви, появились в мае нынешнего года. Тогда артист вышел в свет вместе с женщиной на звездной дорожке МХТ. Позднее актер появился с ней же на международном фестивале в Баку «Дрим фест». Он запретил репортерам фотографировать их вместе, а также не стал комментировать слухи о романе.

Екатерина Леви занимается бизнесом в сфере химчистки. Она родом из Перми. Женщина младше Бурунова на 12 лет.

Бурунов ранее не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной. Сам Бурунов никак не комментировал свою личную жизнь.

Ранее Бородина ответила на опасения, что возлюбленный ей пользуется.