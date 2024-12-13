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Ивлееву убрали из сериала «Министерство всего хорошего»

Блогерша Ивлеева пропала из списка актеров сериала «Министерство всего хорошего»

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Телеграм-канал «Настя Ивлеева»

Онлайн-кинотеатр Okko убрал блогершу Анастасию Ивлееву из списка актеров предстоящего сериала «Министерство всего хорошего». Это заметил Telegram-канал «Культовые русские сериалы».

Канал предполагает, что Ивлееву в шоу заменила актриса «Содержанок» Маруся Фомина. Ее имя обнаружили в обновленном касте, хотя до этого не было известно о ее работе в проекте.

В феврале 2024 года продюсер сериала Екатерина Кононенко опровергала слухи об увольнении Ивлеевой с проекта из-за организованной блогершей «голой» вечеринки. Она утверждала, что блогерша остается в проекте.

Сериал должен выйти на экраны в 2025 году.

По сюжету сериала во Вселенной работают Министерство Всего Хорошего и Министерство Всего Плохого, которые отвечают на запросы людей. Простая просьба нарушает естественный ход событий и работу министерств, и от судьбы обычной питерской семьи будет зависеть, закроют ли Руководители министерств весь проект «Человечество». В сериале также играют Николай Фоменко, Гоша Куценко, Ян Цапник, Ольга Сутулова и другие.

Ранее звезда «Доктора Хауса» вспомнила об угрозах от фанатов из-за ее роли в сериале.

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