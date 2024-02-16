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Продюсер «Министерства всего хорошего» ответила на слухи об увольнении Ивлеевой

Продюсер Кононенко: Ивлеева остается в сериале «Министерство всего хорошего»

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ID Production/Okko

Продюсер сериала «Министерство всего хорошего» Екатерина Кононенко заявила, что блогерша и актриса Анастасия Ивлеева остается в проекте. Об этом сообщило издание Super.

Так она ответила на слухи об увольнении Ивлеевой с проекта из-за организованной блогершей «голой» вечеринки.

«Эта новость не соответствует действительности. Опровергаю», — сказала она.

Сериал должен выйти на экраны в 2024 году.

По сюжету сериала во Вселенной работают Министерство Всего Хорошего и Министерство Всего Плохого, которые отвечают на запросы людей. Простая просьба нарушает естественный ход событий и работу министерств, и от судьбы обычной питерской семьи будет зависеть, закроют ли Руководители министерств весь проект «Человечество». В сериале также играют Николай Фоменко, Гоша Куценко, Ян Цапник, Ольга Сутулова и др.

Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке, но несмотря на это столкнулись со сложностями в работе, отменами концертов и съемок.

Накануне управление ФНС по Ленобласти назначило проверку документов ИП блогера Насти Ивлеевой.

Ранее в РПЦ ответили на слова Лолиты о восстановлении храма в новом регионе.

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