Сын Жанны Фриске получил первую роль в сериале

Сын певицы Жанны Фриске Платон получил первую роль в сериале — он снялся во втором сезоне проекта певца Сергея Жукова «Плакса». Об этом сообщает kp.ru.

11-летний мальчик сыграл в сериале вместе со своим отцом — телеведущим Дмитрием Шепелевым, который долгое время не появлялся на публике с сыном. В сети уже появились первые кадры, по которым можно сделать вывод о таланте мальчика. Платон хорошо играет участника музыкального конкурса и естественно ведет себя перед камерой.

«Сразу бросается в глаза, что он растет копией своей красавицы-мамы. Те же глаза, овал лица, цвет волос», — отмечается в статье.

Главной героиней сериала является девочка Маша, которую играет дочь Сергея Жукова и Регины Бурд Ника.

В 2011 году Фриске познакомилась с телеведущим Шепелевым. Через два года в одной из клиник Майами на свет появился их сын Платон. Во многих интервью телеведущий признавался, что запрещает родителям и сестре певицы видеться с ребенком.

Фриске не стало 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. 8 июля исполнительнице могло бы исполниться 50 лет.

В прошлом году Шепелев впервые появился на публике с сыном от Жанны Фриске.