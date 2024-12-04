Алена Жигалова обвинила Шепелева в сливе информацию о болезни Фриске

Журналистка и блогерша Алена Жигалова обвинила мужа Жанны Фриске Дмитрия Шепелева в том, что он якобы сливал информацию о болезни певицы. Об этом она сообщила в программе «Миллион вопросов».

Жигалова призналась, что провела собственное расследование о том, кто распространял информацию о заболевании Фриске. Им, по словам блогерши, оказался Шепелев. Журналистка заявила, что не верила в это до последнего.

«Я даже с пеной у рта везде говорила, что неправда! Он не мог! Никогда бы такого не сделал. Но потом мы получили подтверждение этому. И мне сказали: «Алена, очнись, посмотри», — поделилась журналистка.

Эту информацию частично подтвердила в Telegram-канале сестра Жанны Наталья Фриске.

«Наконец-то она призналась! Ура. Наконец-то его выведут на чистую воду», — заявила сестра артистки.

В 2013 году Жанне Фриске диагностировали рак головного мозга. Артистка несколько лет боролась с болезнью. Все это время за ней ухаживали и поддерживали родственники и Орлова. 15 июня 2015 года певицы не стало.

Ранее Ольга Орлова понадеялась поговорить с сыном Жанны Фриске.