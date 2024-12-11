Скончалась народная артистка РСФСР Раиса Максимова

Народная артистка РСФСР Раиса Максимова ушла из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным канала, 11 декабря артистке несколько раз вызывали скорую помощь. 29 ноября Максимову выписали из больницы, где врачи диагностировали у нее пневмонию и проблемы с сердцем, добавил источник.

Максимова родилась 2 ноября 1929 года в Саратове. Актриса начала карьеру в возрасте 17 лет в Театре драмы имени Карла Маркса. Тогда она занимала должность артистки вспомогательного состава. В 1946 году Максимова окончила Саратовское театральное училище, после чего дебютировала в Саратовском ТЮЗе.

В 1951 году актриса поступила в Школу-студию МХАТ на курс П. В. Массальского. Она окончила обучение в 1956 году. Впоследствии Максимова была принята в труппу МХАТа. При разделе театра в 1987 году артистка перешла в коллектив МХТ имени Чехова. Одной из ее последних работ стала роль матери Маргариты в спектакле «Звезда вашего периода».

Ранее умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин.