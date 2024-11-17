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Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

Жена экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина сообщила о его смерти

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. Об этом сообщил Starhit со ссылкой на жену артиста Марусю Левкину.

Певцу было 57 лет. Причины смерти пока не раскрыли. Родные и друзья артиста приносят соболезнования его близким. «Лети, мое солнышко…» — написала в личном блоге его супруга. О месте прощания артиста сообщат позже.

Супругу Левкина также поддержала вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская.

Накануне не стало 84-летней заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. Артистка умерла от сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. В конце августа врачи признали звезду неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Невестка звезды рассказывала, что у нее развилась деменция. Светличная знакома зрителю по фильмам «Бриллиантовая рука», «Герой нашего времени», «Им покоряется небо», «Семнадцать мгновений весны».

Ранее погиб 39-летний премьер Мариинского театра Владимир Шкляров.

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