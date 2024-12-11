Скандальный памятник инопланетянину предложили перенести в Самару

Член Общественного совета городской Думы Самары Михаил Чудаков предложил перенести в Самару ставший скандальным арт-объект из Дальнегорска в виде космического пришельца, который до этого требовал убрать местный священник. О скульптурной композиции он высказался на странице «ВКонтакте».

Он отметил, что узнал в «демоническом», по мнению священнослужителя, существе персонажа из советского мультфильма «Тайна третьей планеты» режиссера Романа Качанова (признан в РФ иностранным агентом).

«Это тот самый любимый многими мультик про Алису Селезневу, которым, кстати, засматривались все дети Советского Союза! То есть, это часть нашего культурного кода!» — сказал он.

Чудаков назвал Самару космической столицей, напомнил, что в городе уже есть памятник ракете, музей космонавтики, а теперь может появиться памятник мультфильму про межпланетные путешествия.

«А если уж фантазировать, то ведь можно еще поставить в разных городских локациях скульптуры многих персонажей этого мультика! Птицы-говоруна, например, самой Алисы Селезневой, Громозеки и прочих! И проложить между ними туристические маршруты!» — предложил идею властям он.

Накануне благочинный Дальнегорского благочиния иерей Андрей Васякин попросил мэра Дальнегорска Александра Теребилова снести арт-объект в виде пришельца.

В письме градоначальнику священник уточнил, что в этом месте каждый год проходит крестный ход и молебен, и потребовал убрать инопланетянина с пути верующих, а также предотвратить установку подобных скульптур на территории города.

Накануне клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко высказался в защиту скульптуры инопланетянина в Дальнегорске. По мнению священника, инопланетяне — такие же сказочные существа, как, к примеру, русалки или лешие, и относиться к ним надо соответствующим образом.

Ранее пассажир самолета сфотографировал «инопланетянина» в самолете.