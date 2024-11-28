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Пассажир самолета сфотографировал «инопланетянина» в самолете

The Mirror: пассажир самолета испугался, увидев «инопланетянина» во время полета

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Shutterstock

Оптическая иллюзия напугала людей, которые подумали, что в кресле самолета сидит нечто похожее на инопланетянина. Об этом пишет издание The Mirror.

«Пассажир недавно набрал более 35 миллионов просмотров на X после того, как поделился необычным изображением, которое многих смутило», — пишет издание.

Фотография была сделана во время полета 21 ноября. На предоставленном кадре видна тележка с едой и напитками, движущаяся по проходу, пока один из пассажиров фотографировал человека, сидящего рядом с ним. По его словам, его сосед выглядел точь-в-точь как инопланетянин с одеялом на голове.

Один из пользователей соцсети Х оставил комментарий под постом, в котором постарался объяснить изображение. По его словам, на фото был человек в толстовке с капюшоном.

«Она (толстовка. — «Газета.Ru») надета задом наперед на лицо, а черная штука, похожая на глазное яблоко, — это наушники. Так что кажется, что они смотрят на вас с ужасом, но на самом деле это просто часть их головы с наушником в ухе, а толстовка с капюшоном закрывает лицо», — написал комментатор.

Другой пользователь добавил, что наушники «еще никогда не были столь страшными», отметив, что они похожи на глаз пришельца.

В июле медиахолдинг Rambler&Co провел исследование, в ходе которого установил, что большинство россиян, а именно порядка 79% опрошенных респондентов, допускают существование инопланетян.

Ранее экипаж российского самолета сообщил об НЛО над Москвой.

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