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Священник высказался в защиту статуи инопланетянина в Дальнегорске

Священник Савченко: статую инопланетянина в Дальнегорске не стоит сносить

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Телеграм-канал «Administration_Dalnegorsk»

Клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко в беседе с «Ридусом» высказался в защиту скульптуры инопланетянина в Дальнегорске. По мнению священника, инопланетяне — такие же сказочные существа, как, к примеру, русалки или лешие, и относиться к ним надо соответствующим образом.

«Если снесем статую инопланетянина в Дальнегорске, то нужно ли нам требовать, чтобы из Эрмитажа убрали статуи языческих богов, картины с русалками, нимфами и сатирами? Думаю, вряд ли. Почему бы в таком случае не относиться к этому инопланетянину как к такому же персонажу», — сказал Савченко.

Издание уточняет, что прообразом инопланетянина, установленного в Дальнегорске, является житель планеты Блук из советского мультфильма «Тайна третьей планеты».

Как сообщил Telegram-канал Baza, благочинный Дальнегорского благочиния иерей Андрей Васякин попросил мэра Дальнегорска Александра Теребилова снести арт-объект в виде пришельца.

В письме градоначальнику священник уточнил, что в этом месте каждый год проходит крестный ход и молебен, и потребовал убрать инопланетянина с пути верующих, а также предотвратить установку подобных скульптур на территории города.

Ранее пассажир самолета сфотографировал «инопланетянина» в самолете.

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