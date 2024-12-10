В Дальнегорске священник потребовал убрать инопланетянина с пути крестного хода

Благочинный Дальнегорского благочиния иерей Андрей Васякин попросил мэра Дальнегорска Александра Теребилова снести арт-объект в виде пришельца. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В письме градоначальнику священник «выступил от имени православных христиан» города и пожаловался на объект, который якобы выглядит «как демоническое существо».

Васякин уточнил, что в этом месте каждый год проходит крестный ход и молебен, и потребовал убрать инопланетянина с пути верующих, а также предотвратить установку подобных скульптур на территории города.

Уфологи утверждают, что в 1980-е на горе Известковой в Дальнегорске потерпел крушение неопознанный летающий объект.

Накануне в Музее истории города Ростов-на-Дону появился экспонат в виде зонта, защищающего от Запада, фашизма и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Арт-объект под названием «Зонт мира» выставлен в зале музея, посвященном российской специальной военной операции на Украине. Зонт, раскрашенный в цвета флага России, защищает от бомб, похожих на флаги США, ЕС, Третьего рейха и сообщества ЛГБТ.

Ранее нижегородские власти обратились в полицию после кражи мини-Горького.