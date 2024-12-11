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Шнуров вернул организаторам 165 млн рублей за отмененные концерты в Москве и Петербурге

Музыкант Шнуров вернул 165 млн рублей за отмененные шоу в «Лужниках» и «Газпром Арене»

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Максим Блинов/РИА Новости

Музыкант Сергей Шнуров вернул организаторам 165 млн рублей за отмененные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Выступления в «Лужниках» и «Газпром Арене» были запланированы на осень 2023 года. Они не состоялись, но певец успел получить за них авансы.

Сперва московский суд оставил деньги артисту, однако арбитражный апелляционный суд отменил решение и встал на сторону главы корпорации PMI Евгения Финкельштейна. Всего он получил от Шнурова назад 140 млн рублей авансов и еще 25 млн рублей в качестве выплат по процентам.

По словам Финкельштейна, после получения денег инцидент исчерпан, и организаторы готовы снова работать со Шнуровым.

Накануне Шнуров возглавил топ-3 российских артистов с самыми большими новогодними гонорарами.

Ранее были названы самые востребованные артисты на новогодние корпоративы.

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