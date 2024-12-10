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Назван топ-3 российских артистов с самыми большими новогодними гонорарами

Super: музыкант Шнуров просит за корпоративы 25 млн рублей, а рэпер Баста — 15 млн рублей

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Максим Богодвид/РИА Новости

Издание Super назвало топ российских артистов с самыми большими гонорарами. Его возглавил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Цена за корпоратив с участием музыканта составит 25 млн рублей. На втором месте расположился исполнитель Валерий Меладзе — его новогодний ценник равен 17 млн рублей.

Тройку лидеров списка замыкает рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) — он просит за концерт в новогодний период 15 млн рублей.

Также в список артистов, которые больше всего берут за корпоративы, вошли Анна Asti, Григорий Лепс, Сергей Жуков, Shaman, Егор Крид, Нюша, Полина Гагарина, Николай Басков, Михаил Галустян, Сергей Лазарев и другие.

Накануне Басков рассказал, что Агутин однажды пел для одной уборщицы на новогоднем корпоративе. Артист объяснил, что во время мероприятия клиент выпил слишком много спиртного и решил уйти с корпоратива. Вместе с собой он забрал всех гостей. В банкетном зале остались только Агутин, уборщица и ведущие — Басков и Арина Шарапова.

Ранее были названы самые востребованные артисты на новогодние корпоративы.

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