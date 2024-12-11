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Актера из «Полового воспитания» признали виновным в 26 секс-преступлениях

Актера сериалов Вествуда признали виновным в изнасилованиях и домогательствах

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alexander.westwood/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

24-летнего Александра Вествуда, актера сериалов «Половое воспитание» и «Врачи», присяжные признали виновным в 26 секс-преступлениях. Об этом сообщает The Sun.

В Королевском суде Вулверхэмптона (Великобритания) установили, что актер совершил начал совершать преступления против половой неприкосновенности других людей, когда ему было всего 10 лет.

Кроме того, выяснилось, что Вествуд заставлял учеников в своем драматическом кружке читать Шекспира обнаженными, а также участвовать в ролевых играх без одежды.

Его также обвинили в том, что он снял обнаженной на свой iPad начинающую актрису и подверг ее сексуальному насилию, а когда она стала пропускать уроки, выставил семье девушки счет на £18 тысяч. Одна из пострадавших заявила, что актер заставлял ее пить мочу.

Согласно обвинениям, Вествуд подверг насилию троих несовершеннолетних, включая не достигших возраста сексуального согласия.

Вествуд снялся в 17 эпизодах сериала «Половое воспитание» — популярного проекта Netflix о взрослении школьников.

Накануне звезда французского кино Ноэми Мерлан призналась, что ребенком стала жертвой домогательств.

Ранее осужденного за изнасилования продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали.

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