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Звезда французского кино Мерлан призналась, что ребенком стала жертвой домогательств

Актриса Ноэми Мерлан заявила, что в детстве ее домогались на работе

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Mina Kim/Reuters

Актриса Ноэми Мерлан в интервью для «Газеты.Ru» призналась, что стала жертвой домогательств в подростковом возрасте. По ее словам, виновного так и не наказали — на его сторону встало начальство модельного агентства, где работала будущая звезда «Портрета девушки в огне».

«Я рано начала работать моделью — и тут же мне дали понять, что я всего лишь тело, что я должна держат рот закрытым, что я должна улыбаться и быть худой, еще худее, чем я есть. На первой же фотосессии меня домогался фотограф, хотя я была несовершеннолетней. Агентство встало на защиту фотографа. И это продолжалось годами, — поделилась 36-летняя артистка. — Так что, естественно, я начала взрослую жизнь с чувством, что я себе не принадлежу, ни сексуально, ни физически. Мне не принадлежало ничего. Я была моделью для других. А кроме того, в интимных отношениях вся динамика развивалась вокруг удовлетворения мужчины».

Француженка Ноэми Мерлан известна по ролям в «Сердцееде», «Джамбо», «Роковой ночи в Париже» и «Шопоголиках». 28 ноября в российский прокат вышел новый проект актрисы — эротический триллер «Эммануэль».

Полное интервью с Мерлан читайте здесь.

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