Харви Вайнштейна госпитализировали после резкого ухудшения состояния

Осужденный за сексуальные преступления голливудский продюсер Харви Вайнштейн был госпитализирован после резкого ухудшения состояния. Об этом сообщает The Sun.

Как рассказал адвокат знаменитости Имран Ансарт, госпитализация связана с раком, который диагностировали у продюсера. Он отметил, что результаты недавних анализов Вайнштейна вызывают беспокойство, но его нынешнее состояние поддается лечению.

«Ожидается, что он останется в больнице до тех пор, пока его состояние не стабилизируется. Лишение его медицинской помощи — не только медицинская халатность, но и нарушение его конституционных прав», — говорит юрист.

Около месяца назад Вайнштейну диагностировали хронический миелолейкоз — форму рака костного мозга.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году, когда более 80 актрис выдвинули против него обвинения в сексуальных домогательствах. Эти разоблачения стали катализатором движения #MeToo.

В 2020 году продюсер был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании.

Его команда юристов также подала иск на $5 млн против города Нью-Йорка. В документе утверждалось, что условия в тюрьме Райкерс-Айленд подорвали здоровье Харви Вайнштейна.

Ранее сообщалось, что слепота мешает Элтону Джону закончить новый альбом.