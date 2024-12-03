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Харви Вайнштейна госпитализировали после резкого ухудшения состояния

Продюсер Харви Вайнштейн попал в больницу с раком

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Lucas Jackson/Reuters

Осужденный за сексуальные преступления голливудский продюсер Харви Вайнштейн был госпитализирован после резкого ухудшения состояния. Об этом сообщает The Sun.

Как рассказал адвокат знаменитости Имран Ансарт, госпитализация связана с раком, который диагностировали у продюсера. Он отметил, что результаты недавних анализов Вайнштейна вызывают беспокойство, но его нынешнее состояние поддается лечению.

«Ожидается, что он останется в больнице до тех пор, пока его состояние не стабилизируется. Лишение его медицинской помощи — не только медицинская халатность, но и нарушение его конституционных прав», — говорит юрист.

Около месяца назад Вайнштейну диагностировали хронический миелолейкоз — форму рака костного мозга.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году, когда более 80 актрис выдвинули против него обвинения в сексуальных домогательствах. Эти разоблачения стали катализатором движения #MeToo.

В 2020 году продюсер был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании.

Его команда юристов также подала иск на $5 млн против города Нью-Йорка. В документе утверждалось, что условия в тюрьме Райкерс-Айленд подорвали здоровье Харви Вайнштейна.

Ранее сообщалось, что слепота мешает Элтону Джону закончить новый альбом.

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