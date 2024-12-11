Комик, актер и певец Александр Ревва зарегистрировал товарный знак для организации мероприятий. Это выяснила «Газета.Ru».

Ревва отправил заявку в Роспатент на согласование товарного знака «Наоми». На данный момент документ одобрен. Певец имеет исключительные права на марку до 19 октября 2033 года.

Под ним артист может заниматься организацией мероприятий – балов, выставок, показов мод, спортивных состязаний, концертов и прочего. Также под подобным знаком можно предоставлять услуги бронирования билетов, съемок и написания телевизионных и кино-проектов.

В марте ФНС приняла решение о ликвидации бизнеса «Эйс Гейминг», одним из учредителей которых является Александр Ревва. Фирма занималась продажей внутриигровых товаров в шутере Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Ревва стал одним из ее учредителей в 2020 году, годом ранее к бизнесу присоединился его коллега, комик Михаил Галустян. Однако последний покинул фирму весной 2023 года.

В ноябре 2024-го продюсер Сергей Дворцов заявил, что Ревва повысил свой гонорар до 5-6 млн рублей перед предстоящими новогодними корпоративами.

Ранее Шура устроил скандал на съемках с Александром Реввой.