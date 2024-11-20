Раскрыт гонорар Александра Реввы

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что шоумен Александр Ревва повысил свой гонорар до 5-6 млн рублей перед предстоящими новогодними корпоративами. Его слова передает сайт «Страсти».

Дворцов также выразил мнение, что заработок артиста никак не пострадал, несмотря на недолгую пропажу из публичного поля после начала СВО. По словам продюсера, это никак не сказалось на артисте, поскольку за него «кто-то забашлял или просто договорился».

«Сейчас Саша Ревва, конечно, показывает себя с другой стороны, и вроде как его хотят даже видеть. После начала СВО он пропал из медиаполя безусловно. А сейчас вновь начал выступать. Как ему это удалось? Могу сказать, что есть свои договоренности», — заверил Дворцов.

В середине 2022 года Александра Ревву заподозрили в эмиграции. Журналистка Алена Жигалова заявляла, что артист живет в Испании. Однако позднее Ревва стал посещать светские мероприятия в Москве и давать концерты.

В январе 2023 года СМИ вновь начали писать, что Ревва вместе с семьей уехал из России. Причиной называли якобы бойкот комика на телевидении.

В марте 2024-го Александр Ревва опроверг слухи об эмиграции из России. Он назвал ложью информацию о том, что уезжал из России. Артист уверял, что он и его близкие останутся на родине. Он также попросил не трогать и не преследовать его и его семью.

Ранее стал известен гонорар нового состава группы SEREBRO.