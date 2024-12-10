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Шура устроил скандал на съемках с Александром Реввой

Певец Шура сорвал запись клипа «Холодная луна» Александра Реввы и группы «Хлеб»

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Телеканал «Россия»

Певец Шура сорвал запись клипа на кавер-версию своего хита «Холодная луна», в котором приняли участие Александр Ревва и группа «Хлеб». Видео инцидента публикует Telegram-канал «Звездач».

В ролике показано, как Шура врывается на съемочную площадку и призывает прекратить запись.

«Это че такое? Я не понял. Стоять! Стоп, мотор! Кто поет мои песни, а?» — возмущенно говорит исполнитель.

В комментариях интернет-пользователи уверены, что ролик постановочный. Они назвали странным то, что Шура мог так сильно расстроиться из-за создания ролика к кавер-версии на его песню.

22 ноября 2024 года Артур Пирожков (он же — Александр Ревва) перепел хит Шуры вместе с группой «Хлеб». Кавер-версия стала первым треком из новогоднего музыкального шоу «VK под шубой 3».

Премьера оригинальной композиции состоялась в 1997 году. Она вошла в альбом «Shura» артиста.

Недавно Шура высмеял слух о том, что певица Алла Пугачева сотрудничала с бандитами. Певец заявлял, что исполнительница всегда «поддерживала сердцем» других артистов. Он признавался, что до сих пор созванивается и переписывается с Примадонной.

Ранее сообщалось, что Бьянка проиграла суд музыкальному лейблу.

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