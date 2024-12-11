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Жуков обратился к главе СК по делу о блокировке фильма «Руки вверх»

Сергей Жуков обратился к СК и ВС РФ по делу о блокировке фильма «Руки вверх»

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Пресс-служба ТНТ

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство» обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой с просьбой о содействии в судебных разбирательствах за право на песни группы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Жуков подал в Арбитражный суд города Москвы три иска о признании права на песни, исполнения и фонограммы. Заседания по этим делам назначены на январь 2025 года.

В письме СК и ВС просят оказать поддержку законным правообладателям и добросовестным участникам рынка в борьбе с произволом и самоуправством генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова и связанных с ним лиц.

По словам Жукова, Черкасов многие годы оспаривает право на песни группы «Руки вверх!», он подал более 10 исков о блокировке различных интернет-ресурсов, на которых были размещены произведения.

После выхода фильма компания жены Черкасова подала иск на стриминговые сервисы, требуя взыскать 10 млн рублей.

Требование об удалении фильма из каталогов популярных онлайн-платформ показа кинофильмов и из программ кинотеатров было выдвинуто Роскомнадзором из-за того, что в нем звучат известные треки группы, такие как «Крошка моя», «Чужие губы» и другие. Права на эти песни пытается оспорить генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов. По словам Жукова, блокировка показа фильма является незаконной.

Биографический фильм о группе «Руки Вверх!» вышел в широкий прокат в начале октября. Его онлайн-премьера состоялась 28 ноября.

Режиссером картины выступил Аскар Узабаев. А авторами сценария стали Сергей Калужанов и Михаил Погосов, при участии Сергея Жукова, Вадима Бакунева и Алексея Екса.

Ранее продюсеры рассказали, на каких условиях фильм «Руки Вверх!» можно разблокировать.

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