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Названа дата выхода фильма «Руки Вверх!» в сети

Онлайн-премьера фильма «Руки Вверх!» пройдет 28 ноября

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Берг Саунд

Фильм «Руки Вверх!» выйдет на Кинопоиске 28 ноября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Байопик «Руки Вверх!» рассказывает о становлении солиста группы Сергея Жукова. В нем затронуты воспоминания из детства артиста до наших дней. Певца в юности сыграл его сын Энджел Жуков, в молодости — Влад Прохоров. В картине также появится один из основателей группы — Алексей Потехин. Его молодую версию сыграл Илья Русь.

Жуков рассказывал, что в картине не будет показана вся история коллектива. Вместо этого зрители увидят, по словам артиста, «мужскую историю Золушки». Он заявлял, что посыл фильма заключается в том, что людям не стоит ничего бояться, нужно «творить и верить».

Режиссером картины выступил Аскар Узабаев. А авторами сценария стали Сергей Калужанов и Михаил Погосов, при участии Сергея Жукова, Вадима Бакунева и Алексея Екса.

В ролях — Владислав Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков, Энджел Жуков, Алексей Потехин, Леонид Ярмольник, Регина Бурд, Александр Обласов, Артем Осипов, Федор Лавров, Анастасия Кувшинова.

Фильм «Руки Вверх!» вышел в широкий прокат в начале октября: он собрал более 900 миллионов рублей и свыше 2 миллионов зрителей.

Ранее появились подробности суда Сергея Жукова за права на песни группы «Руки вверх!».

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