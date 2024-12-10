Продюсеры рассказали, на каких условиях фильм «Руки Вверх!» можно разблокировать

Продюсер Андрей Маликов объяснил блокировку байопика про поп-группу «Руки Вверх!», вышедшего на экраны онлайн-кинотеатров в октябре 2024 года. В беседе с «Газетой.Ru» он подтвердил, что причиной блокировки стали судебные разбирательства по вопросу авторских прав на песни группы, использующиеся в фильме — «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки».

По словам Маликова, до 2006 года права на эти песни принадлежали исключительно ему, а после он передал их музыкальному лейблу «Джем» и продюсеру Андрею Черкасову, который с того времени судится за песни с лидером группы «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым.

Маликов, первый директор и продюсер группы «Руки Вверх!», утверждает, что именно он был инициатором создания этих хитов, финансировал их и занимался раскруткой, поэтому коллектив и согласился с передачей ему всех прав. Маликов также предоставил документы, подтверждающие его правообладание, подписанные Жуковым и его экс-коллегой по группе Алексеем Потехиным в октябре 1999 года.

Генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов уточнил, что заявляет о правах не только на 15 фонограмм, использованных, но также на стихи и музыку из первого альбома группы и кадры из документального фильма, снятого и выпущенного его компанией, художественные оформления альбомов.

«С момента выхода второго тизера в сентябре мы неоднократно направляли запросы в компании, указанные как создатели фильма, с целью урегулирования предстоящего нарушения, но получали лишь отписки. Никто не захотел разбираться, как итог, вынужденная мера — требование о блокировке.

Мне видится, что Сергей Жуков не в курсе всего происходящего ввиду большой загруженности (концерты, съемки и т.п.), возможно, ему передают искаженную информацию. Тем не менее, полагаю, что есть все шансы решить вопрос путем недолгих переговоров и восстановить доступ к фильму», — говорит Черкасов.

Накануне основатель «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что за запретом фильма о его группе стоит мошенник, который уже много лет оспаривает права на песни группы.

Онлайн-премьера биографического фильма Аскара Узабаева о группе «Руки Вверх!» состоялась 28 ноября.