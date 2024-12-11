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Седокова пожалела об отказе группе «Винтаж» в дуэте

Певица Анна Седокова призналась, что жалеет об отказе группе «Винтаж» в дуэте

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Пресс-служба певицы Mona

Певица Анна Седокова призналась в беседе с POPCAKE, что пожалела об отказе группе «Винтаж» спеть дуэтом.

По словам Седоковой, солистка коллектива Анна Плетнева предлагала вместе исполнить хит «Плохая девочка». Экс-солистка «ВИА Гры» сразу отказалась. Она посчитала, что будет странно смотреться в клипе с Плетневой из-за разницы в возрасте. В итоге на совместную работу с группой согласилась актриса Елена Корикова.

«Аня такая миниатюрная, а я высокая! Только потом я поняла, что клип можно снимать с разных ракурсов. Потом эта песня стала суперхитом, и я поняла, что приняла неправильное решение», — поделилась артистка.

В декабре Анна Седокова официально развелась с баскетболистом Янисом Тиммой. Они были женаты с 2020 года. Артистка отмечала, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя.

14 ноября певица намекала, что помирилась с мужем. Она опубликовала фото с большим букетом красных роз и назвала свои отношения с Тиммой «бесконечным сериалом».

Ранее Natan отказался от дуэта с Бьянкой после возращения к жене.

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