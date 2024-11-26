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Natan отказался от дуэта с Бьянкой после возращения к жене

Певец Natan заявил, что анонсированный дуэт с Бьянкой не выйдет

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Певец Natan (Натан Миров) сообщил, что отказался выпускать дуэт с артисткой Татьяной Липницкой (она же — Бьянка). Слова музыканта передает Telegram-канал «Звездная пыль».

«Я посчитал, что сырой материал таких артистов, как я и Бьянка, ни в коем случае не должен выпускаться», — пояснил Natan.

По словам Мирова, музыканты сделали совместную композицию на скорую руку. Впервые о создании фита с Мировым рассказала Липницкая 11 ноября. Это случилось после того, как знаменитости попали в скандал из-за поцелуя на реалити-шоу «Звезды в джунглях».

31 октября появилось видео, на котором женатый Natan целуется с Бьянкой на реалити. На том же проекте у певца была связь с блогершей Лерчек (Валерией Чекалиной), которую впоследствии исполнитель подтвердил.

18 ноября стало известно, что Natan признался Чекалиной в любви на проекте. Он принес извинения перед блогершей за поцелуй с Бьянкой. Также артист произнес фразу: «Если бы я не был женат, ты бы уже забеременела».

Накануне Алена Жигалова сообщила, что Миров уже давно проживает с супругой Анастасией Швецовой после его измен. Журналистка заверила, что жена простила Natan.

Ранее стало известно, что Анне Седоковой и Янису Тимме дали две недели на примирение перед разводом.

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