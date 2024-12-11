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Продюсер Дзюник осудил Лазарева и Баскова за хамское отношение к людям

Продюсер Леонид Дзюник назвал Лазарева и Баскова полными подонками

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ВГТРК

Продюсер Леонид Дзюник раскритиковал шестой сезон музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» из-за поведения членов жюри Сергея Лазарева и Николая Баскова. Его слова передает aif.ru.

«Так вести себя по-хамски с людьми, которые высказывают свое собственное мнение, это только может полный подонок себя так поставить», — возмутился Дзюник.

Продюсер подчеркнул, что Сергей Лазарев вел себя несдержанно и в предыдущих сезонах, но тогда его поведение было оправданно. Шестой сезон «Ну-ка, все вместе!» Дзюник назвал «полным провалом».

В ноябре издание Super.ru опубликовало видео, в котором Николай Басков устроил скандал с фониатром Львом Рудиным на «Ну-ка, все вместе!». В ролике Басков послал фониатра матом, в то время, как Лазарев прыгал через ряды, чтобы лично нажать кнопки Рудина.

Позднее Лев Рудин заявлял, что задумался о подаче в суд на Николая Баскова. Он отмечал, что до этого у него не было конфликтов с певцом.

Последний выпуск шестого сезона вокального проекта «Ну-ка, все вместе!» вышел 29 ноября. В нем Лазарев сообщил, что покидает шоу после пяти лет работы. Он признался, что каждый эфир ему дается эмоционально.

Ранее сообщалось, что оперная певица Герзмава присоединится к Гагариной и Басте в жюри шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

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