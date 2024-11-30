Лазарев накричал на Киркорова на шоу: «У тебя ушей нет!»

Певец Филипп Киркоров ушел со съемок шоу «Ну-ка, все вместе!» после ссоры с Сергеем Лазаревым. Выпуск опубликован на сайте Smotrim.ru.

Лазарев нажал на кнопку за Киркорова, отдав его голос одной из финалисток Элен Бадалян. При этом сам народный артист России не собирался голосовать за девушку и заявлял, что выступление Бадалян «его не тронуло».

«Да у тебя ушей нет! Уму непостижимо!» — закричал Лазарев, что спровоцировало Киркорова покинуть студию.

Последний выпуск шестого сезона вокального проекта «Ну-ка, все вместе!» вышел 29 ноября. Победительницей стала 17-летняя Элен Бадалян — даже с учетом того, что при подсчете голосов убрали отданный Лазаревым за Киркорова балл.

Также в этом выпуске Сергей Лазарев сообщил, что покидает проект после пяти лет работы. По его словам, каждый эфир ему дается эмоционально, поэтому он уходит из проекта.

Сергей Лазарев попал в скандал после одного из выпусков «Ну-ка, все вместе!». Певец нажал кнопку за отказавшегося голосовать члена жюри Льва Рудина, и в итоге по сто баллов набрали две участницы — они обе получили в подарок хит от композитора Игоря Крутого.

Ранее появились подробности скандала с Якубовичем на шоу «Что было дальше?».