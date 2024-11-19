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На Баскова могут подать в суд

Фониатр Рудин признался, что может подать в суд на обматерившего его Баскова

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Илья Питалев/РИА Новости

Фониатр Лев Рудин признался в беседе с изданием «Абзац», что задумался о подаче в суд на Николая Баскова.

«Я пока еще не решил, обращаться или нет. Может быть, мы договоримся с Николаем о чем-то и без них обойдемся», — поделился фониатр.

Рудин признался, что ранее не имел конфликтов с Басковым.

В ноябре издание Super опубликовало видео, в котором Николай Басков устроил скандал с Рудиным в шоу «Ну-ка, все вместе!». В ролике Сергей Лазарев прыгал через ряды, чтобы лично нажать кнопки Рудина, так как не был согласен с его решением об Арпи Апкарян. Мужчина отказался поддержать конкурсантку, и та могла лишиться возможности получить 100 баллов и победить. Затем Басков начал возмущаться и послал фониатра матом. Телеведущий остался недоволен тем, что мужчина на него кричит.

Рудин считает, что со своей стороны ничего плохого или хорошего Баскову не сказал. Он также уверил, что не кричал на артиста. Он говорил с такой громкостью, чтобы ведущий услышал его без микрофона.

Ранее Басков поднял ценник на корпоративы на миллион рублей.

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