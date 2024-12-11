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Раскрыты имена наставников 13-го сезона шоу «Голос»

Оперная певица Герзмава присоединится к Гагариной и Басте в жюри шоу «Голос»

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Оперная певица Хибла Герзмава дебютирует в качестве наставника в 13-м сезоне шоу «Голос», Первый канал уже начал съемки вокального шоу.

В новом сезоне Герзмава присоединится к уже знакомым зрителям членам жюри — рэперу Басте, певице Полине Гагариной и музыканту Антону Беляеву. По словам Хиблы, она поможет своим ученикам «воспитать голос», а также научит их «обнимать» им слушателя.

Для Гагариной будущий сезон станет особенным: певица призналась, что в 2025 году будет отмечать свое 10-летие в качестве наставника.

«Я обожаю наш «Голос»! Это всегда трепет перед встречей с новыми талантами. А этот сезон для меня юбилейный!» — поделилась артистка.

В слепых прослушиваниях примут участие свыше сотни вокалистов из России, стран СНГ и КНР. По правилам проекта каждый член жюри должен набирать себе в команду по 12 артистов, с которыми намерен добраться до финала.

Победителем 12-го сезона шоу «Голос» стал певец Богдан Шувалов из команды Полины Гагариной. Он сражался в финале с Анастасией Садковской (команда Антона Беляева), Алексеем Сулимом (команда Zivert) и Георгием Русских (команда Владимира Преснякова).

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