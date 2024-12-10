В Испании отменили концерт Лаймы Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле отменила концерт в Испании. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, шоу Вайкуле «Рандеву» на Тенерифе изначально должно было пройти 11 октября, но было перенесено на середину декабря. Было распродано меньше половины билетов. Как отмечают источники издания, спрос на концерт так и не появился, поэтому было принято решение отменить выступление.

В ноябре все запланированные на декабрь концерты певицы Лаймы Вайкуле в Германии были отменены без объяснения причин. Они должны были пройти в Берлине, Бремене и Оффенбахе 9, 10 и 12 декабря.

В 2022 году Вайкуле заявила, что «кормила СССР и Россию», выпуская свои диски. Исполнительница подметила, что получала всего 17 рублей за выступление на стадионе с 45 тыс. зрителей.

В сентябре 2024-го предприниматель Ширзад Мамедов захотел отсудить у Вайкуле оставшуюся часть бизнеса в России. Он подал иск об исключении Laima Lux SIA (Вайкуле) из числа участников российского филиала ООО «Лайма-люкс рус». Мужчина аргументировал это тем, что бизнесом занимается только он. Фирма занимается салонами красоты, продажей косметики, мебели и прочих аксессуаров.

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