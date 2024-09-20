У Лаймы Вайкуле захотели отсудить бизнес в России

Предприниматель Ширзад Мамедов захотел отсудить у певицы Лаймы Вайкуле оставшуюся часть бизнеса в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мамедов подал иск об исключении Laima Lux SIA (Вайкуле) из числа участников российского филиала ООО «Лайма-люкс рус». Мужчина аргументировал это тем, что бизнесом занимается только он. Фирма занимается салонами красоты, продажей косметики, мебели и прочих аксессуаров.

В августе 2022-го Вайкуле передала свою долю Мамедову, таким образом у нее 49%, у него — 51%.

В 2022 году Вайкуле заявила, что «кормила СССР и Россию», выпуская свои диски. Исполнительница подметила, что получала всего 17 рублей за выступление на стадионе с 45 тыс. зрителей.

В августе 2024-го Вайкуле провела ежегодный фестиваль «Рандеву» в Латвии. На нем выступили Нино Катамадзе, Янис Стебелис, Интарс Бусулис и др. Хедлайнером фестиваля 2024 года была группа «Би-2». В соцсетях артистка опубликовала видео совместного выступления с лидером «Машины времени» Андреем Макаревичем (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее экс-солист «Корней» раскрыл отношение к уехавшим из России артистам.