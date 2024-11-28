В Германии отменили концерты Лаймы Вайкуле

Все запланированные на декабрь концерты певицы Лаймы Вайкуле в Германии были отменены без объяснения причин. Об этом сообщается на сайте Kontramarka.de.

Концерты должны были пройти в Берлине, Бремене и Оффенбахе 9, 10 и 12 декабря.

25 ноября певица Лайма Вайкуле рассказала, что работает с Шурой Би-2 над созданием совместной композиции.

Вайкуле не стала раскрывать детали готовящегося трека. Она также призналась, что за последнее время стала «полиглотом»: певица подготовила новую программу для концертов на четырех языках — литовском, украинском, русском и латышском.

В июле 2024 года прошел фестиваль Вайкуле «Рандеву», хедлайнером которого была группа «Би-2». Солист коллектива Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) (Лева Би-2) признавался, что певица отказалась петь с группой композицию «Мой рок-н-ролл» на мероприятии. Причиной стало то, что песню исполняла поддерживающая специальную военную операцию на Украине Юлия Чичерина.

Ранее продюсер оценил успех предстоящих концертов Вайкуле в Германии.