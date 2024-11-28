Лолита рассказала, как спасла свой концерт в Екатеринбурге

Певица Лолита Милявская сообщила URA.ru, что ее команда направляла официальные письма во многие организации и ведомства из-за угрозы срыва ее концерта в Екатеринбурге.

«Поскольку я не нахожусь в списке запрещенных, поэтому официально мы спрашивали причину, по которой нам могут отказать», — пояснила артистка.

Милявская также выяснила, что ее концерт в Екатеринбурге пытались сорвать не представители организации «Русская община», а скинхеды. Активисты не имеют к певице «ни одной претензии».

«Для меня загадок сейчас больше, чем ответов. Это похоже на провокацию, но мы пока ничего не узнаем», — поделилась она.

27 ноября Лолита Милявская выступила на сцене Екатеринбурга. Она призналась, что на мероприятии хорошо отработала охрана, которая проверяла даже подъезжающие машины.

«Мы были спокойны за зрителей, но вообще история странная», — отметила артистка.

16 ноября URA.ru сообщало, что «Русская община» обратилась к правительству Свердловской области с требованием отменить концерт Лолиты Милявской. Также свое недовольство из-за выступления артистки высказывал командир штурмового подразделения группировки «Центр» с позывным Канелло.

Ранее стало известно, что в Германии отменили концерты Лаймы Вайкуле.